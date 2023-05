Jovem se arma com faca e machado para "encarar" desafeto, mas é detido

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 18 anos foi detido neste domingo (14), após ser flagrado em posse de uma faca e um machado, na Rua Julieta Oliveira Campo, no Aporá de São Fernando.

A Polícia Militar foi acionada no local, com a denúncia que havia um homem armado com um machado e uma faca, e foi averiguar.

O suspeito foi localizado e abordado, alegando que havia apanhado de um desafeto seu em um bar, e que estaria voltando ao estabelecimento para tirar satisfações com ele, mas não o encontrou mais.

As armas foram apreendidas e o jovem foi conduzido ao plantão policial, onde foi ouvido e depois, liberado.

