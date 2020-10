Jovem que roubou carro e abusou da vítima é detido após envolver-se em acidente de trânsito

24 Out 2020 - 22h56

Um jovem de 24 anos foi detido nesta noite de sábado (24), acusado de roubar um carro e abusar sexualmente da condutora.

Eram por volta de 11 horas da manhã de sexta-feira quando o Voyage foi roubado na rua São Paulo, próximo ao Fórum Cível, e a condutora foi levada junto com o carro, até uma mata na região da Volkswagem, onde o bandido abusou sexualmente dela, deixando-a em seguida próximo a Fundação Casa.

A vítima foi amparada pela polícia e registrou a ocorrência.

Nesta noite de sábado, os policiais militares Cabo Neto e Cabo Ludugerio foram atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, no qual um carro havia batido na traseira de outro e chegando lá descobriram que o veículo que havia colidido era o Voyage roubado e que o motorista havia fugido do local, a pé.

Dentro do carro foi encontrado um ticket de ponto de um supermercado e em diligência no estabelecimento, os policiais descobriram a identidade e o endereço do funcionário suspeito.

Equipes da PM foram até a residência dele, na rua Maria Eugênia Fabiano, no Antenor Garcia, onde conversaram com os pais do jovem, que disseram que ele não estava em casa, mas se prontificaram a entrar em contato assim que chegasse.

A ocorrência da localização do carro estava sendo apresentada no plantão policial, quando os pais do acusado ligaram avisando que ele havia chegado.

O jovem não possuía passagens pela polícia, confessou o roubo, foi reconhecido pela vítima e conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado.

