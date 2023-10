Jovem que matou homem a facadas em Santa Eudóxia é condenado a 4 anos de prisão

SIGA O SCA NO

11 Out 2023 - 07h10

Renato Lopes da Silva foi morto a facadas - Crédito: arquivo SCA

Foi julgado nesta terça-feira (10), no Fórum Criminal de São Carlos, Aparecido Adrian da Silva Serra Puertas, de 22 anos, que em julho do ano passado matou a facadas Renato Lopes da Silva, 41 anos, defronte a rodoviária do distrito de Santa Eudóxia.

O conselho de sentença formado por sete jurados, após argumentações da defesa e depoimento de testemunhas, entendeu que Puertas teria agido sob violenta emoção e que a vítima teria tido comportado reprovável no episódio. Por também ser réu primário e sem antecedentes criminais, o réu foi condenado a uma pena de reclusão de 4 anos a serem cumpridos inicialmente em regime aberto. O presídio onde ele estava preso foi comunicado sobre a decisão e o alvará de soltura expedido.

O tribunal do júri que terminou por volta das 21h e foi presidido pelo Dr. Juiz Antonio Benedito Morello. A acusação ficou porta conta do promotor Dr. Daniel Henrique Silva Miranda. Os advogados Felipe Rodrigues Malvezi e Regis Zamon e Mattos foram responsáveis pela defesa do réu.

