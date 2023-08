Jovem que foi agredida na Vila Brasília pode ficar com sequelas

Jovem foi encontrada ferida em cruzamento - Crédito: Colaborador SCA

A jovem de 23 anos que foi agredida pelo companheiro na manhã deste domingo (13), Dia dos Pais, pode ter sequelas devido aos ferimentos sofridos.

Segundo o SCA apurou, o episódio de violência doméstica aconteceu na rua Peru, na Vila Brasília, região norte de São Carlos. Por volta das 6 horas, policiais militares e uma equipe de ambulância do SAMU foram mobilizados para atender a ocorrência. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU realizou o socorro à vítima, que relatava a impossibilidade de sentir suas pernas devido às agressões praticadas por seu companheiro, identificado como N.W.B., de 22 anos.

O delegado de plantão entrou em contato com a equipe médica da Santa Casa e obteve informações detalhadas sobre a violência física sofrida pela mulher. Por conta da gravidade das lesões e do estado de saúde da vítima, ela não pôde ser ouvida no momento. Diante das evidências, N.W.B. foi autuado em flagrante por Lesão Corporal e por infringir a Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem (CT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acusado disse que apenas se defendeu das agressões. Já uma amiga da vítima que presenciou os fatos disse que o agressor pegou a jovem pelos cabelos e bateu a cabeça dela contra o chão. Depois ainda chutou a cabeça umas duas vezes, até ela desmaiar.

No período da tarde do mesmo domingo, por volta das 12h30, ele foi submetido a uma audiência de custódia virtual. O Juiz Plantonista, após ouvir os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo caso, decretou a Prisão Preventiva do agressor. Determinou ainda que N.W.B. fosse transferido nesta, segunda-feira (14), ao Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara. Lá, ele aguardará detido as conclusões das investigações, que estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), cujo a delegada responsável é Denise Gobbi Szakal.

