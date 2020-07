Jovem pilotava moto adulterada no São João Batista

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um jovem de 19 anos foi flagrado com uma moto adulterada na noite desta terça-feira (28), no bairro São João Batista, em São Carlos.

Em patrulhamento pelo local a Polícia Militar suspeitou do motociclista e realizou a abordagem no cruzamento das ruas Miguel Giometti e José de Alencar. O quadro da moto está com queixa de furto e a placa pertence a outra moto.

O condutor foi conduzido ao plantão policial e a moto recolhida ao pátio municipal.

