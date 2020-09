Jovem pega o carro escondido do cunhado e se envolve em grave acidente na Washington Luis

Crédito: Arquivo/SCA

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (12), na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos. Dois homens ficaram feridos, um deles em estado grave.

O acidente aconteceu no quilômetro 230, na região da loja Havan. Segundo apurado pelo São Carlos Agora, o estudante L.F.O.S., de 19 anos, pegou o veículo Palio escondido do cunhado e chamou o amigo L.A.D., de 17 anos, para dar uma volta.

Na rodovia, L.F.O.S., colidiu contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz que era conduzido por um homem de 31 anos, morador em Araraquara.

As causas do acidente serão investigadas, mas o motorista do Palio pode ter dormido ao volante.

Os jovens foram socorridos por equipes de resgate e encaminhados até a Santa Casa, onde permanecem internados em observação. A situação mais grave é de L.A.D.

