Jovem fica preso às ferragens após colisão entre carro e caminhão

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente de trânsito deixou um jovem de 18 anos ferido nesta noite de domingo (10), na Rodovia Washington Luiz (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

De acordo com informações, o jovem vinha de Ibaté para São Carlos, conduzindo o veículo, e no Km 141, próximo ao trevo do Jardim Embaré, por razões desconhecidas, colidiu contra a traseira de um caminhão carregado de bagaço de cana.

A vítima ficou presa às ferragens e foi removida e socorrida pela concessionária que administra a rodovia e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa.

