Jovem fica gravemente ferida após capotamento na estrada do Broa

Uma jovem de 27 anos ficou ferida em um acidente na madrugada deste sábado (14), na rodovia Domingos Innocentini (estrada do Broa), em São Carlos. Ela estava em um carro que capotou.

Segundo informações, a motorista do Corsa com placas de Itirapina seguia no sentido São Carlos/Broa, quando teve a visão ofuscada pelo farol de um veículo que vinha no sentido contrário. Em seguida ela perdeu o controle e o carro acabou capotando e batendo em um barranco.

Além, da condutora de 22 anos, estavam no carro um homem de 31 anos e a jovem Bruna Mariellen dos Santos Lacrois. Todos moradores em Itirapina.

As vítimas foram encaminhadas até a Santa Casa de São Carlos. Com ferimentos graves, Bruna precisou permanecer internada.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) e registrada no Plantão Policial.

