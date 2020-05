Jovem fica ferida em colisão no Santa Felícia

Crédito: Luciano Lopes

Uma colisão entre dois carros deixou uma jovem de 25 anos ferida nesta manhã de sábado (23), no Santa Felícia.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Manoel José Serpa com a Cid Silva César, quando o Corsa colidiu contra a lateral do Focus prata. As causas da colisão são desconhecidas.

Apenas a passageira de um dos veículos ficou ferida, sendo socorrida pelo Samu, com um ferimento no pé.

