Jovem fica ferida após colisão no Jardim Brasil

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (14), no Jardim Brasil, em São Carlos.

A vítima de 22 anos dirigia um Celta pela rua Antonio Rodrigues Cajado e no cruzamento com a rua Conde do Pinhal avançou o sinal de pare, atingindo um Fiat Toro que seguia pela preferencial.

A colisão deixou ambos os veículos danificados.

A motorista do Celta foi socorrida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa. Ela sofreu apenas ferimentos leves.

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou o acidente.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a colisão em boletim de ocorrência.

