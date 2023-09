Jovem fica em estado grave após ser esfaqueado em Porto Ferreira

Bandido usou uma faca para assaltar a mulher - Crédito: divulgação

Um jovem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite de sexta-feira (08), na Praça da Rodoviária, no Jardim Primavera, na cidade de Porto Ferreira.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada no local para atender uma ocorrência de briga por uso e venda de drogas e chegando ao local, a equipe encontrou o autor e a vítima no local, estando a vítima gravemente ferida, com lesões provocadas por faca.

M.D.A.B. foi socorrido pela UR e encaminhado ao hospital da cidade.

A.D. foi preso em flagrante e arma do crime foi apreendida.

