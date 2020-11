Jovem embriagado pega o carro do patrão sem autorização e se envolve em acidente

Um jovem de 21 anos foi detido por embriaguez ao volante, após envolver-se em uma colisão na noite de sábado (28), na Vila Morumbi.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Morumbi e chegando ao local foram informados que o Corolla, que estava no acostamento, com a parte dianteira amassada, havia batido em um Palio e em uma moto.

Ninguém se feriu no acidente e os condutores do Palio e da moto não apresentavam sinais de embriguez, mas o do Corolla sim.

Ele recusou-se a realizar o teste do bafômetro e foi detido, sendo encaminhado ao plantão policial e posteriormente ao IML, para retirar uma amostra de sangue para a realização de um exame.

Ele contou à polícia que o carro pertence ao seu patrão e que ele foi pegar um maço de cigarros no porta-luvas, mas não encontrou, por isso resolveu ir comprar com o carro e no trajeto envolveu-se no acidente.

O proprietário do veículo foi acionado e relatou que após o expediente foi tomar uma cerveja com seu ajudante e que em determinado momento, este lhe pediu a chave do carro para ir pegar seu maço de cigarros. Ele entregou a chave e quando se deu conta o veículo havia sumido e que minutos depois foi informado por telefone que o jovem havia se envolvido em um acidente e estava na delegacia.

O carro estava em nome de outra pessoa, que o vendeu ao atual proprietário, porém não foi feita a comunicação de vende e por isso ele foi entregue ao antigo proprietário.

O acusado ficou à disposição da Justiça.

