Jovem é preso em flagrante por tráfico, em Ibaté

Crédito: Divulgação

Um jovem foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, neste sábado (04), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, em pé, no meio fio, no cruzamento das ruas Taquaritinga e Santa Ernestina.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele retirou uma sacola plástica de dentro de sua bermuda e jogou-a em cima do telhado da garagem de uma residência. Depois correu pela Rua Taquaritinga e entrou na Ribeirão Bonito, onde foi detido.

A sacola que ele jogou em cima do telhado foi recuperada e continha 3 pedras de crack, 11 pinos de cocaína e 10 porções de maconha e dinheiro.

O acusado foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

