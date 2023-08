Jovem é preso em flagrante por furto na Vila Costa do Sol

SIGA O SCA NO

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por furto, na manhã deste sábado (12), na Vila Costa do Sol.

A vítima contou à polícia que estava sentado no banco de uma praça, descansando, quando três desconhecidos aproximaram-se, dizendo "perdeu" e tomaram seu celular. Eles fugiram em seguida, mas foram seguidos pela vítima, que com a ajuda de populares e do segurança de um supermercado, conseguiu recuperar o celular.

A Polícia Militar foi acionada e deteve um dos autores do furto, que foi conduzido ao plantão policial e preso em flagrante.

Leia Também