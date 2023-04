Jovem é preso após furtar garrafa de whisky de lanchonete na avenida São Carlos

SIGA O SCA NO

Um jovem de 19 anos foi preso no começo da manhã deste domingo (30), acusado de furtar uma garrafa de whisky de uma lanchonete na avenida São Carlos.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela via, quando foram abordados por um funcionário da lanchonete, o qual relatou o furto que havia acabado de acontecer e indicou o sentido que o suspeito se evadiu.

A poucos metros do local a PM abordou o jovem em posse da garrafa de Whisky. Ele alegou que pagou pelo produto, porém o funcionário do estabelecimento contestou a versão, dizendo que no local eles somente comercializam doses da bebida e não garrafas cheias.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, autuado em flagrante e como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, acabou sendo recolhido ao Centro de Triagem.

