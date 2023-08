Jovem é preso após agredir ex-companheira na cabeça

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã deste domingo (13), após agredir sua ex-companheira, da mesma idade, na Rua Peru, no Jardim São João Batista.

De acordo com uma testemunha, o agressor e a vítima se desentenderam e ele a pegou pelos cabelos e bateu com a cabeça dela no chão. Depois chutou sua cabeça até ela desmaiar.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado N.W.B. em flagrante, sendo ele conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa, precisando realizar tomografia craniana e raio x do tronco e do quadril.

