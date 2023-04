Jovem é preso acusado de render mulheres e tentar assaltar casa Vila Nery

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Força Tática da Polícia Militar prendeu na noite desta terça-feira (18) um jovem de 21 anos, acusado de tentar assaltar uma casa, na rua Maria Isabel de Arruda Botelho, na Vila Nery.

O SCA apurou que uma das vítimas retornava do trabalho quando foi rendida no momento em que entrava na casa pelo indivíduo que estava em posse de um simulacro de pistola.

Dentro do imóvel havia mais duas mulheres que também acabaram rendidas. Uma delas conseguiu escapar pelos fundos do imóvel e acionou a PM.

Rapidamente a equipe da Força Tática chegou ao local e encontrou o marginal ainda dentro da residência. Ele já havia separado vários objetos que iria roubar e também estava com a chave do carro de uma das vítimas que seria usado no fuga.

F.A.S. que possui passagem pela Polícia por tráfico de drogas recebeu voz de prisão e foi conduzido até a CPJ, onde permanece à disposição da Polícia Civil.

