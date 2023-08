Jovem é preso acusado de assaltar lanchonete na rua Antônio Blanco

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Em uma ação rápida e eficaz, a Força Tática da Polícia conseguiu capturar na noite desta segunda-feira (7), um suspeito após um roubo ocorrido em uma lanchonete localizada na Avenida Antônio Blanco.

Após o Centro de Operações (COPOM) emitir um alerta sobre o assalto, a equipe da Força Tática entrou em ação. Os policiais se dirigiram à Praça da Independência, defronte ao Velório Nossa Senhora do Carmo, onde conseguiram abordar um indivíduo cujas características coincidiam com as informadas por testemunhas.

Diante do reconhecimento, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado ratificou o flagrante sobre o crime de roubo a estabelecimento comercial.

Ao término do registro do ocorrido, o infrator permaneceu sob custódia das autoridades, aguardando providências da Justiça.

