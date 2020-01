Jovem é flagrado com moto furtada no Cruzeiro do Sul

Um jovem foi flagrado com uma motocicleta furtada nesta tarde de quarta-feira (01), no Jardim Cruzeiro do Sul.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles em uma motocicleta conversando com outro que estava a pé, na esquina da rua Salomão Schevz com a Gumercindo Vieira, e ambos fugiram quando viram a viatura.

A equipe solicitou apoio, localizou um dos suspeitos sentado junto com outras pessoas e o abordou.

Ele admitiu que a moto era furtada e indicou quem seria o autor do furto, sendo detido, encaminhado ao plantão policial e posteriormente liberado.

