Jovem é flagrado com moto furtada e adulterada

Um jovem de 18 anos foi preso nesta noite de sábado (16), na Estrada Municipal Domingos Zanota, no Jardim Zavaglia, após ser flagrado em posse de uma moto furtada e adulterada.

O Comando de Força Patrulha, da Polícia Militar, sob o comando da Tenente Alice, realizava um patrulhamento pelo bairro, quando avistou o jovem em atitude suspeita e tentou uma abordagem, porém ele fugiu.

Teve início um acompanhamento policial, até que o suspeito derrapou com a moto na areia e caiu, sendo abordado.

Ao averiguar a moto, os policiais constataram que ela estava com placas de outra moto, que também havia sido furtada, mas já tinha sido recuperada.

A numeração do chassi e do motor estavam suprimidas e somente foi possível identificar a motocicleta porque foi encontrada uma etiqueta com o número do chassi, sendo assim verificado que ela estava com queixa de furto do dia 15/07/2023, no Jardim Cruzeiro do Sul e que ela foi pintada.

A moto foi apresentada no plantão policial e recolhida ao pátio municipal.

O acusado, que completou 18 anos há um dia, foi conduzido ao plantão policial e ficou à disposição da Justiça.

