Jovem é esfaqueado em lanchonete no Jockey Clube

Um jovem de 26 anos precisou ser socorrido após ser vítima de esfaqueamento na madrugada de sábado (01), em uma lanchonete no Jockey Clube.

De acordo com informações, o autor das facadas entrou em uma lanchonete e pediu um cigarro ao dono do estabelecimento, que disse que não tinha, então ele estava indo embora, quando percebeu que algumas pessoas que estavam em uma mesa, estavam rindo, e uma dessas pessoas era um antigo desafeto seu, então acreditou que estivessem rindo dele e ficou irritado. Por isso foi embora, mas voltou poucos minutos depois, armado com uma faca e desferiu uma facada em seu desafeto.

A vítima foi socorrida à Santa Casa e policiais da Força Tática compareceram ao local do crime.

A faca foi encontrada na casa do acusado, que negou o crime e disse que estava no local quando ocorreu uma briga generalizada, durante a qual ele também foi agredido.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e tanto a vítima quanto o acusados foram encaminhados ao IML para passarem por exames.

