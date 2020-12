Jovem é esfaqueado e agredido com taco de baseball na região do Milton Olaio

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Um jovem de 25 anos foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu na madrugada deste sábado (5), após ser encontrado ferido na rua Georg Ptak, nas imediações no ginásio Milton Olaio Filho.

O chamado foi por volta das 4h20. Os socorristas encontraram a vítima com várias perfurações provocadas por faca e lesões causadas por um taco de baseball.

Várias pessoas teriam participado da agressão contra a vítima.

Existe a suspeita de ter ocorrido um assalto, já que a carteira com os documentos do jovem não foi encontrada com ele.

Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi conduzida até a Santa Casa e segundo informações apuradas pelo SCA, seu estado de saúde é grave, porém estável.

A Guarda Municipal realizou patrulhamento pelas redondezas, porém nenhum suspeito foi preso até o momento.

