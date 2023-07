Jovem é encontrado morto em apartamento no parque Arnold Schimidt

Crédito: Maycon Maximino

O jovem A.P.S.B., 25, foi encontrado morto dentro do próprio apartamento na tarde desta segunda-feira (3), na avenida Francisco Pereira Lopes, parque Arnold Schimidt, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe não conseguiu contato com o filho e ligou para o namorado do rapaz que foi até o local e encontrou a vítima caída no chão e por isso pediu para o zelador acionar o SAMU. A Unidade de Suporte Avançado (USA) compareceu no local e constatou o óbito.

Policiais militares que estiveram no local relataram que havia marcas de sangue e uma faca sobre a cama, entretanto o corpo não apresentava marcas de violência, tampouco havia sinais de arrombamento no apartamento. Os PMs também encontraram remédios sobre o criado-mudo.

No pé do jovem havia um corte, que pode ter sido provocado por um frasco de vidro que estava quebrado no local. Ele também segurava um fio elétrico desemcapado. Segundo o namorado, eles haviam terminado o relacionamento no último domingo (2) após uma discussão, ocasião que deixou o apartamento onde residia com a vítima.

Após os procedimentos de praxe, o corpo do jovem foi liberado aos familiares.

Leia Também