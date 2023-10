Jovem é encontrada caída e ferida após ser agredida por ex-marido

Crédito: arquivo

Uma jovem de 24 anos foi encontrada caída ao solo e bastante ferida, na manhã de sábado (21), na Rua Vanderlei Quele de Lima, no Parque Novo Mundo.

A Polícia Militar foi acionada no local, por um homem, que passava por lá e a encontrou.

Ao ser indagada sobre o que aconteceu, a vítima contou que estava no carro com seu ex-marido quando ele a agrediu com vários chutes, socos e pauladas, deixando-a ferida no local.

Ela apresentava um grande corte na cabeça e várias escoriações pelo corpo, especialmente no rosto, sendo socorrida pelo SAMU, até a Santa Casa.

