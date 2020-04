Jovem é detido pela GM após participar de furto a estabelecimento comercial

Crédito: Marco Lúcio

Um jovem de 23 anos foi preso nesta madrugada de sábado (25), após participar de um furto a um estabelecimento comercial.

Após denúncia que três pessoas estavam quebrando os vidros de um estabelecimento comercial localizado na esquina da avenida Doutor Carlos Botelho com a rua Riachuello, uma equipe composta pelos guardas municipais Elis Regina e Sebastião foi averiguar, mas quando chegou ao local, apenas um deles ainda estava lá.

L.T.M.A. estava no jardim do estabelecimento, com várias garrafas de bebidas separadas para furtar, mas com o apoio de outras guarnições da GM, ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Os outros dois ladrões não foram localizados e conseguiram levar carnes, utensílios, bebidas e etc.

