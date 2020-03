Jovem é detido em canavial, com carro roubado

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 22 anos foi detido nesta noite de quarta-feira (18), em posse de um carro roubado, em um canavial.

Após um assalto a um vendedor na rua Dona Maria Jacinta, na Vila Pureza, policiais militares iniciaram um patrulhamento com vistas a um Onix que havia sido levado com vários produtos odontológicos e localizaram o veículo, com um suspeito, em meio a um canavial, atrás da UFSCar, junto com os outros produtos do roubo e com o Fiat Tipo usado no crime.

O suspeito P.H.O.C. confessou esse roubo e também o de um HB20, ocorrido no dia 26 de Fevereiro.

Ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde foi reconhecido pelas vítimas e ficou à disposição do delegado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também