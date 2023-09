Jovem é baleado por "noia" no Cidade Aracy

UPA Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um jovem de 21 anos foi baleado na madrugada deste sábado (23), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Ele levou um tiro na barriga.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada na UPA do Cidade Aracy, onde por volta das 5h15 a vítima deu entrada com uma perfuração no abdômen.

O jovem relatou que estava caminhando por uma rua no bairro, a qual não soube informar o nome, quando cruzou com um “noia”, que sacou uma arma e atirou três vezes, sendo que um dos tiros acertou a vítima na barriga. Ele acredita que o atirador tenha o confundido com outra pessoa.

A vítima foi socorrida por populares até a UPA e após receber os primeiros atendimentos médicos, foi encaminhada até a Santa Casa e segundo informações, não corre risco de morte.

