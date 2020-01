Jovem é baleado no Presidente Collor

Vítima foi levada por um amigo até a UPA no Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/SCA

Um jovem foi baleado na noite desta segunda-feira no bairro Presidente Collor, zona sul de São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até a casa da avó e quando estava chegando foi surpreendido pelo autor que aguardava em uma motocicleta e efetuou dois disparos.

O jovem de 22 anos foi atingido no braço e no abdômen. Ele foi socorrido por um amigo e levado até a UPA no Cidade Aracy e depois transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, seu quadro clínico é estável.

De acordo com a mulher da vítima, quem atirou é conhecido da família. O autor estaria desconfiado que o rapaz estivesse mantendo relações sexuais com a sua filha menor de idade.

O autor dos disparos está foragido.

