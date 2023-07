Jovem é baleado ao reagir a assalto na região do Embaré

SIGA O SCA NO

Um jovem de 26 anos foi baleado durante um assalto na noite desta terça-feira (18), na região do Jardim Embaré, em São Carlos.

Segundo informações, o rapaz e uma mulher de 23 anos namoravam dentro do carro, em uma estrada de terra, local ermo e sem iluminação, quando dois bandidos bateram no vidro. As vítimas desceram e foram rendidas pelos criminosos.

O jovem pensou que a arma que um dos bandidos portava (provavelmente uma cartucheira) era um simulacro e reagiu, entrando em luta corporal com o criminoso que atirou e atingiu as costas da vítima.

O casal conseguiu caminhar até a casa de um amigo no Jardim Embaré, onde pediu ajuda. O rapaz foi socorrido até a UPA do Santa Felícia. Já a jovem foi conduzida até o Plantão Policial, onde prestou depoimento.

Já a dupla de criminosos fugiu levando o Chevrolet/Ônix e até o momento não foram identificados.

