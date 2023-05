Jovem é baleada na cabeça, na Vila São Gabriel

Crédito: arquivo

Uma jovem de 24 anos foi vítima de tentativa de homicídio, na manhã deste domingo (28), na Rua Francisco Cassiano Lopes, Vila São Gabriel, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na UPA do Santa Felícia, com um ferimento na cabeça, provocado por arma de fogo. Ela foi medicada no local e depois transferida para a Santa Casa.

A Guarda Municipal foi acionada para apurar os fatos e conversou com a vítima, que disse que o disparo foi efetuado por um desconhecido, porém ela apresentava sinais de embriaguez e fala confusa, não sabendo dizer em que local o crime aconteceu e se o autor estava a pé ou de moto.

A vítima foi socorrida até a UPA por sua mãe e seu namorado, mas este último também aparentava estar sob efeito de substância entorpecente.

A jovem permaneceu internada, com o projétil alojado na caixa craniana, devendo ser avaliada por um neurocirurgião.

