Jovem é atropelada em frente ao Sesc

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 18 anos foi vítima de atropelamento nesta noite de sexta-feira (22), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao Sesc São Carlos.

De acordo com informações, um motoboy transitava pela via, no sentido shopping/centro e não viu a vítima, que atravessava a avenida sobre a faixa de pedestres.

Ela foi arremessada a cerca de 5 metros de distância do local do acidente e foi socorrida pela UR dos Bombeiros, que a encaminhou à Santa Casa, com escoriações.

Leia Também