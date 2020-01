Jovem é acusado de furtar o noteboook da própria irmã

Notebook que teria sido furtado - Crédito: Marco Lúcio

Um jovem de 22 anos foi detido na noite desta sexta-feira (17), segundo a Guarda Municipal, acusado de furtar o notebook da própria irmã.

Após ficarem sabendo do caso, guardas municipais abordaram o ônibus que vinha de Santa Eudóxia na entrada da cidade, perto da base do Samu. No interior do coletivo foi localizado o suspeito e o notebook.

O jovem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

