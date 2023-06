SIGA O SCA NO

Joselma Maria Santos da Silva de 50 anos está desaparecida. Segundo a amiga e vizinha que mora na casa da frente, ela saiu na última segunda-feira (12) por volta das 12h, de sua residência no Santa Maria 2 para entregar currículo e não retornou mais para casa.

A amiga Angela entrou em contato com o SCA e pede ajuda para encontrá-la. Informações sobre seu paradeiro devem ser repassadas no (16) 9926-99509 ou no 190 Polícia Militar.

Leia Também