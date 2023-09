Jovem de classe média alta é preso em condomínio acusado de tráfico de drogas

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação conjunta do 1º e 4º distritos, com o apoio do Canil da Guarda Municipal prendeu nesta quarta-feira (6) dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Um deles, de 18 anos, mora em um condomínio de luxo na Vila Nery e é filho de um médico da cidade.

Segundo o SCA apurou, após investigações por parte da Polícia Civil, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão que foram cumpridos durante a operação “Moradias 2”.

Na residência de do acusado de 32 anos, conhecido como “Alemão”, no bairro Nova São Carlos, os policiais encontraram drogas e objetivos relacionados ao tráfico de entorpecentes que estavam escondidos e na cozinha.

Já na casa do jovem de 18 anos, conhecido como “Bacana”, que fica em um condomínio, os agentes também localizaram drogas escondidas em duas caixas de sapato.

Após a apreensão, a dupla foi conduzida até a unidade policial, onde o delegado ratificou a prisão de ambos, que após a lavratura do flagrante, foram recolhidos ao Centro de Triagem.

