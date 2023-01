Jovem de 18 anos é rendida por assaltante enquanto dormia no Jardim Pacaembu

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 18 anos passou por momentos de pânico durante um assalto em sua residência na rua Goiás, no Jardim Pacaembu. O crime ocorreu no começo da manhã da última sexta-feira (13), porém foi registrado no dia seguinte na Polícia Civil.

Segundo o SCA apurou, a vítima dormia no quarto quando foi surpreendida pelo ladrão armado de pistola que a obrigou a ficar quieta e a amarrou com a alça de uma bolsa.

Em seguida o criminoso passou a vasculhar a casa em busca de objetos de valor. Ele separou vários eletroeletrônicos e fugiu pelo portão da frente.

A vítima correu para a casa de um parente que fica nos fundos e ligou para os pais. No quintal havia vários objetos que o assaltante não conseguiu levar.

O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial.

