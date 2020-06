Jovem bate carro de frente com ônibus na Serra do Aracy

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 22 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo o carro que ele conduzia e um ônibus, nesta noite de sexta-feira (12).

Ele subia a Serra do Aracy (avenida Integração) com um Kadett vinho quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um ônibus.

Apenas o motorista do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Samu, com uma fratura no braço e escoriações pelo corpo.

