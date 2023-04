Jovem assassinado em Ibaté era procurado pela DIG

Pistola que teria sido usada para matar "Nego". "Ga" na detalhe - Crédito: Colaborador SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos estava à procura do jovem Gabriel Ygor da Silva Andrade, o “Ga”, 27, morto a tiros na tarde da última quinta-feira (13), no município de Ibaté.

O delegado titular, João Fernando Baptista, conversou com a reportagem do São Carlos Agora e explicou que “Ga” era o principal suspeito de ter cometido um homicídio no dia 3 de setembro de 2021, no bairro Santa Angelina, cuja vítima foi José Henrique Corrêa dos Santos, de 51 anos, o “Nego”, dono de um bar na região.

Após esse crime, o setor de inteligência da DIG encontrou na casa de “Nego” uma carta que faz referência ao tráfico de drogas na região e tudo indica que uma disputa por ponto de venda de entorpecentes teria motivado a sua morte. “Nego” também teria envolvimento com uma facção criminosa que age no estado em São Paulo e no Brasil.

Ainda durante as investigações, os policiais estiveram na casa de “Ga”, que fica no mesmo bairro, e lá encontraram uma pistola calibre 7.65. Após exame de balística, realizado pelo Instituto de Criminalística, ficou constatado que seria a mesma arma utilizada para matar “Nego”.

Após o levantamento que “Ga” seria o autor do homicídio, a DIG pediu sua prisão temporária, a qual foi concedida pela Justiça e sabendo que estava sendo procurado, ele se evadiu.

Os policiais fizeram diversas diligências com o intuito de captura-lo, inclusive na cidade de Ibaté onde foi morto, mas sem sucesso.

Uma câmera de segurança registrou o assassinato de Gabriel Ygor da Silva Andrade, no Jardim Mariana, em Ibaté.

O SCA teve acesso ao vídeo que mostra uma mulher e um homem, que seriam amigos de Gabriel, chegando em um Kadet. Em seguida surgem dois homens e rendem o casal. Logo na sequencia eles chamam por Gabriel. Quando o portão é aberto, todos entram na casa.

Poucos minutos depois o portão é aberto, desta vez com violência. Gabriel sai junto com os assassinos que realizam vários disparos. A vítima é atingida várias vezes. A arma de um dos assassinos parece falhar. Ele se afasta um pouco, mas volta e efetua mais um disparo contra Gabriel. Em seguida a dupla foge. Gabriel agoniza no chão enquanto aguarda a chegada do socorro.

O casal que entrou na casa junto com os assassinos deixa o local com o mesmo Kadet que chegaram.

Perto do local do crime a Polícia encontrou um Gol estacionado e dentro uma pistola calibre .380. Em uma casa, havia drogas e material relacionado ao tráfico de entorpecentes. Segundo a Polícia, ainda não é possível ligar o assassinato ao material encontrado.

