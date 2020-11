Jornalista da Diocese de São Carlos sofre acidente no Centro

Foto: Arquivo pessoal

O jornalista Sidney Prado da Diocese de São Carlos, se envolveu em um acidente no inicio da tarde desta quinta - feira (05), na região central.

Sidney contou ao SCA que estava retornando para cúria quando um caminhão de entulho entrou em conflito com um pedestre que estava na rua e não o viu atrás e começou a dar marcha à ré. "O caminhão passou duas vezes por cima da Bis. Se não tivesse pulado, ele teria me esmagado. No pulo bati com a cabeça no chão e a moto veio parar em cima da minha perna direita.

O jornalista passou por procedimentos médicos na Santa Casa, onde fizeram diversos exames de raio-x que e os médicos constataram que não havia nenhum ferimento grave.

Sidney é bastante conhecido na comunidade católica e muitos que ficaram sabendo do acidente o procuraram para saber notícias.

