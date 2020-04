Irmãos que estavam sumidos são encontrados

Delegada autuou mãe das crianças por abandono de incapaz - Crédito: Arquivo SCA

Saiba Mais Caso suspeito DDM investiga desaparecimento de irmãos em São Carlos

O casal de irmãos que estava desaparecido foi localizado. Segundo a delegada Denise Gobbi Szakal, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), eles estavam na casa da madrasta da menina de 10 anos.

"A madrasta da menina ficou sabendo que elas estavam sozinhas, assustadas e foi buscá-las", disse a delegada.

O caso

O São Carlos Agora apurou que policiais militares foram acionados por volta das 6h desta quinta-feira, 2, para comparecer no CDHU, na Vila Isabel, onde estaria ocorrendo um caso de violência doméstica, envolvendo um casal.

No local, o pai de uma das crianças disse que sua ex-companheira, A.C.C. informou que os filhos teriam desaparecido. Minutos depois, a acusada chegou dizendo que havia saído de casa e quando retornou, as crianças não estariam no apartamento que fica no condomínio 4. Durante a ocorrência, os policiais receberam a informação de vizinhas que teriam dito ao pai, que a saída da mãe ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira, 1 e ela teria deixado os filhos sozinhos.

A mãe das crianças acabou presa em flagrante pela delegada Denise Gobbi Szakal por abandono de incapaz (Artigo 133 parágrafo 3 II do Código Penal) e foi recolhida ao Centro de Triagem e hoje (3) deve passar por audiência de custódia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também