Irmãos acusados de assaltar postos de combustíveis em São Carlos são presos pela PM

Dois irmãos foram presos pela Polícia Militar nesta semana acusados de envolvimento em assaltos contra postos de combustíveis, em São Carlos.

No dia 24 de março eles já haviam sido detidos pela Polícia Militar em um carro de aplicativo que foi abordado no Jardim Cruzeiro do Sul. Dentro do veículo havia um simulacro de pistola. Na ocasião, os acusados foram apresentados no 2º Distrito Policial e liberados em seguida por falta de provas naquele momento, mas passaram a ser investigados pelos crimes, até que a Justiça determinou a prisão deles.

Os irmãos W.B.T. e W.A.P.A. foram presos pela PM e encaminhados ao Centro de Triagem, onde aguardam o término das investigações.

