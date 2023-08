Irmã pede ajuda para encontrar homem desaparecido em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Os parentes de Sergio Soares da Silva estão apelando por ajuda para localizá-lo, já que ele encontra-se desaparecido desde maio deste ano. Sergio, com 34 anos, residia sozinho na rua Gaudêncio Zaninete, no bairro Santa Angelina. Ele saiu sem avisar e desde então não entrou mais em contato com sua família.

A preocupação cresceu, e os familiares estão em busca de qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Sergio. Qualquer detalhe pode ser crucial para ajudar a encontrá-lo.

Quem possuir informações sobre o paradeiro de Sergio Soares da Silva deve entrar em contato com a Polícia Militar através do telefone de emergência 190.

