Inquilino agride idosa com soco no olho

Um caso de lesão corporal será investigado pela Polícia e teria ocorrido por volta das 19h de sábado, 26, na rua Dr. Omar Pacheco Souza, no Portal do Sol.

Segundo consta em boletim de ocorrência, em um mesmo terreno há duas casas e em uma delas, reside um inquilino que estaria gritando e proferindo palavrões. A dona do imóvel, uma idosa de 68 anos e que mora com o neto de 13 anos, considerou que tais atos estaria faltando com o respeito e ao solicitar ao agressor que se comportasse, houve discussão e a mulher afirmou que teria recebido um soco no olho direito. Após a agressão, se dirigiu à CPJ para registrar queixa-crime.

