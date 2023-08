Incêndio em réchaud causa queimaduras em duas pessoas no Centro

Duas pessoas ficaram feridas neste domingo (20) em um incêndio ocorrido em um restaurante, na Rua Nove de Julho, Centro.

De acordo com informações, quando tentaram acender um réchaud, ele explodiu na cozinha do restaurante, deixando duas funcionárias feridas, principalmente no rosto, nos membros superiores e inferiores e nas vias aéreas superiores. Uma delas ficou com o corpo em chamas e outro funcionário jogou um pano para apagar o fogo.

Funcionários do restaurante conseguiram apagar o fogo com um extintore logo em seguida o Corpo de Bombeiros esteve no local prestantdo o auxílio necessário, especialmente às duas vítimas, que foram socorridas pela UR e encaminhadas à Santa Casa.

