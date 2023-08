SIGA O SCA NO

Crédito: redes sociais

Um incêndio de grandes proporções atinge neste momento um depósito de recicláveis na avenida Papa Paulo IV, no Jardim Monte Carlo.

O fogo se alastrou rapidamente devido a combustão dos materiais e também atingiu veículos que estavam no pátio.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas. Não há informações de feridos.

Mais informações a qualquer momento.

