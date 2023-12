Incêndio consome veículo na Vila Prado

Ford KA foi destruído pelo fogo na Vila Prado - Crédito: Divulgação

Um incêndio destruiu um Ford KA por volta das 3h desta terça-feira, 19, na Vila Prado.

A vítima, de 30 anos, relatou aos guardas municipais que atenderam a ocorrência, que acordou assustada com o barulho e ao abrir a janela do quarto, viu seu carro em chamas.

Ela acionou o Corpo de Bombeiros que foi ao local e debelou as chamas, porém o carro foi destruído. A vítima disse não saber a origem do fogo, pois não tem desavença com nenhuma pessoa. Câmeras de segurança serão verificadas para tentar saber a origem do incêndio. O fato foi registrado na CPJ.

