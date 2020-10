Incêndio causa danos em cozinha de residência no São Carlos 8

Bombeiros controlaram o fogo que causou danos na cozinha de residência - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio causou danos na cozinha de uma casa localizada na rua Irineu Belo, no São Carlos 8, no início da tarde desta quarta-feira, 28.

Segundo o proprietário, as chamas começaram no vazamento de um botijão de gás. As labaredas destruíram móveis e eletrodomésticos do cômodo. Havia ainda mais duas cotas que não foram danificadas.

Dois auto bombas e uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As chamas foram debeladas e ninguém ficou ferido.

