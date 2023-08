Incêndio atinge autoelétrico na região da Praça Itália

Movimentação no local do sinistro - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu um autoelétrico na noite desta quarta-feira (23), na região da Praça Itália, em São Carlos.

Populares que passavam pelo local visualizaram a fumaça saindo do prédio e acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente se deslocou até o local e iniciou o combate as chamas.

A provável causa do incêndio seria um curto-circuito. Não havia ninguém no local no momento do incidente.

