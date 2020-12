Imagem de novo ângulo mostra ação de assaltantes em cruzamento na Vila Prado

Assalto aconteceu em movimentado cruzamento na Vila Prado - Crédito: Reprodução

Um vídeo de um novo ângulo mostra a ação de dois assaltantes no final da manhã desta segunda-feira (8), no cruzamento da avenida Sallum com a rua Cândido Padim, na Vila Prado.

A vítima seguia pela rua Cândido Padim, quando foi abordada pela dupla ao parar no semáforo vermelho.

Após o assalto, a dupla fugiu e até o momento não foi localizada pela Polícia.

O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial.

