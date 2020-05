Idoso tem parada cardíaca e morre durante assalto

Idoso teve ataque cardíaco durante assalto no Jd. Bandeirantes: ladrão fugiu após agredir vítimas - Crédito: Maycon Maximino

Cenas de extrema violência resultaram na morte de um idoso de 83 anos na tarde desta segunda-feira, 18, em uma casa no cruzamento das ruas Miguel João com a Julio Fagá, no Jardim Bandeirantes.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, na casa estava a vítima e sua esposa, também com 83 anos de idade. O casal possui uma residência que está à venda no São Carlos 8 e um suposto comprador teria se interessado pelo imóvel e foi até a casa dos idosos.

Ao entrar na casa, o assaltante, mostrou que estava armado e teria agredido as vítimas. O idoso foi amarrado com uma cinta e durante o crime, teve um ataque cardíaco. Ao presenciar a cena, o ladrão fugiu sem levar nada.

A esposa, que também estava ferida, acionou a Polícia Militar. Uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu atendeu a ocorrência, bem como uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Entretanto, a idoso já estava morto.

A Polícia iniciou as investigações para localizar o autor do assalto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também