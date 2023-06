Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 76 anos ficou ferido no final da tarde desta quarta-feira (7) após sofrer um acidente doméstico em sua residência no cruzamento das ruas Major Manoel Antonio de Mattos e Conde do Pinhal, no Jardim Brasil.

Segundo informações, a vítima realizava manutenção no telhado do imóvel, quando uma madeira de grande porte caiu sobre sua cabeça.

Com ferimentos, o idoso foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa.

